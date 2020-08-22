У Києві водій влаштував гонитву з 5 поліцейськими авто. Відео

Дар'я Дурова Життя столиці 00:41, 23.08.2020

У Києві 22 серпня поліцейські з гонитвою затримали водія, який, попередньо, викрав автомобіль.

Інцидент стався ввечері, пише dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео з місця інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

Машину вдалося зупинити на проспекті Степана Бандери недалеко станції метро "Почайна". За даними очевидців, у гонитві брали участь п'ять екіпажів поліцейських.

Місце затримання водія.
Скриншот відео

"Все почалося ще в парку Дружби Народів, але спритний водій на своєму автомобілі влетів у поліцейські тачки і зумів прорватися", – сказано в повідомленні.

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на Русанівці п'яний водій сміттєвоза переїхав матір із дворічною дитиною, в результаті чого жінка померла на місці.

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