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У Києві водій влаштував гонитву з 5 поліцейськими авто. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Життя столиці
4,4 т.
Гонитва в Києві

Гонитва в Києві.

У Києві 22 серпня поліцейські з гонитвою затримали водія, який, попередньо, викрав автомобіль.

Інцидент стався ввечері, пише dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео з місця інциденту, доскрольте сторінку до кінця).

Машину вдалося зупинити на проспекті Степана Бандери недалеко станції метро "Почайна". За даними очевидців, у гонитві брали участь п'ять екіпажів поліцейських.

Місце затримання водія.

Місце затримання водія. Скриншот відео

"Все почалося ще в парку Дружби Народів, але спритний водій на своєму автомобілі влетів у поліцейські тачки і зумів прорватися", – сказано в повідомленні.

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на Русанівці п'яний водій сміттєвоза переїхав матір із дворічною дитиною, в результаті чого жінка померла на місці.

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