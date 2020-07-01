У Києві водій порушив ПДР 22 рази: поліція показала фото "героя"

Камери відеофіксації в Києві за тиждень з 23 по 29 червня зняли 223 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Антирекорд поставив водій на Mitsubishi Lancer з державним номером ВН273***, який порушив швидкісний режим 22 рази, повідомили на сторінці Патрульній поліції України в Facebook.

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Ще один водій на Mercedes-Benz GLS 350 з держномером АА270*** порушив правила дорожнього руху 21 раз.

Найбільшою була швидкість у Mercedes-Benz з держномером AX888***. На трасі М03 Київ-Харків-Довжанський він розігнався до 210 км/год, де дозволено – 110 км/год. На цій же ділянці Audi Q7 з держномером BX979*** гнав 204 км/год.

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Камери також зафіксували порушника на автодорозі М06 Київ-Чоп, який на Skoda Superb з держномером AE007*** їхав зі швидкістю 208 км/год.

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Порушники швидкісного режиму в Києві Патрульна поліція України

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можуть значно підняти штрафи за перевищення швидкості.