У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом

У Києві 15 червня водій автобуса з дітьми помер просто за кермом.
Інцидент стався в Солом'янському районі. У транспорті знаходилося близько 25 учнів мовної школи, яких везли на заняття, передає "Інформатор".
"За попередньою інформацією, автобус рухався по вулиці Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало погано. Він впав на кермо і втратив свідомість, автобус став некерованим. Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti", - повідомили у виданні.
"Інформатор"
"Інформатор"
Відзначається, що авто зупинив учитель, який супроводжував дітей. У наслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві за кермом помер водій маршрутного автобуса.
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