У Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом

У Києві 15 червня водій автобуса з дітьми помер просто за кермом.

Інцидент стався в Солом'янському районі. У транспорті знаходилося близько 25 учнів мовної школи, яких везли на заняття, передає "Інформатор".

"За попередньою інформацією, автобус рухався по вулиці Івана Огієнка в бік Повітрофлотського проспекту. На ходу водієві стало погано. Він впав на кермо і втратив свідомість, автобус став некерованим. Транспорт повело і той зачепив Chevrolet Lacetti", - повідомили у виданні.

"Інформатор"

"Інформатор"

Відзначається, що авто зупинив учитель, який супроводжував дітей. У наслідок інциденту ніхто з пасажирів не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві за кермом помер водій маршрутного автобуса.