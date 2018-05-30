У Києві водій автобуса помер за кермом

У Києві водій маршрутного автобуса №7 помер прямо за кермом.

Інцидент стався на вул. Бульварно-Кудрявській, повідомили очевидці в групі dtp.kiev.ua в Facebook.

"Бульварно-Кудрявська, 24. Помер літній водій автобуса під час рейсу", - повідомили свідки.

Facebook dtp.kiev.ua

Вони стверджують, що водій попередньо встиг зупинити транспорт.

Відзначимо, що автобус №7 їздить за маршрутом від Центрального залізничного вокзалу до Львівської площі.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві у маршрутного таксі №189 на ходу відвалилися колеса.