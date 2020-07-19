У Києві водії вирішили проїхатися по свіжому асфальту і обурили мережу. Відео

У Києві водії почали їздити по асфальту на Шулявському шляхопроводі, який ще не встиг охолонути.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у Facebook. Зазначається, що хтось відсунув загородження, що спровокувало водіїв їхати по свіжоукладеній дорозі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Водії проїхали по свіжому асфальту на Шулявському шляхопроводі

"От кайф – їздити по асфальту, який ще не встиг застигнути. Хтось дуже" кмітливий "відсунув загородження, і все помчали", – йдеться в повідомленні.

Такі дії водіїв викликали негативну реакцію користувачів соцмережі: "Потрібно фіксувати такі випадки і перекладати фінансову відповідальність саме на таких лосів", "А потім вони почнуть кричати, що все навколо крадуть і тому дороги погані", "А внизу патруль (поставити) і штрафи збирати. Ось і провчили б".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Шулявському шляхопроводі почали масштабне асфальтування. За словами мера Києва Віталія Кличка, основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для жителів столиці.