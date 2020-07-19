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У Києві водії вирішили проїхатися по свіжому асфальту і обурили мережу. Відео

Юрій Сергієнко
Життя столиці
2,5 т.
Водії проїхали по свіжому асфальту на Шулявському шляхопроводі

Водії проїхали по свіжому асфальту на Шулявському шляхопроводі.

У Києві водії почали їздити по асфальту на Шулявському шляхопроводі, який ще не встиг охолонути.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Києва оперативного" у Facebook. Зазначається, що хтось відсунув загородження, що спровокувало водіїв їхати по свіжоукладеній дорозі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Водії проїхали по свіжому асфальту на Шулявському шляхопроводі

Водії проїхали по свіжому асфальту на Шулявському шляхопроводі

"От кайф – їздити по асфальту, який ще не встиг застигнути. Хтось дуже" кмітливий "відсунув загородження, і все помчали", – йдеться в повідомленні.

Такі дії водіїв викликали негативну реакцію користувачів соцмережі: "Потрібно фіксувати такі випадки і перекладати фінансову відповідальність саме на таких лосів", "А потім вони почнуть кричати, що все навколо крадуть і тому дороги погані", "А внизу патруль (поставити) і штрафи збирати. Ось і провчили б".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Шулявському шляхопроводі почали масштабне асфальтування. За словами мера Києва Віталія Кличка, основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для жителів столиці.

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