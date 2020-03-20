У Києві водії не повинні контролювати пасажирів без масок – КМДА

У Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 водії громадського транспорту не зобов'язані контролювати, чи мають пасажири маски.
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За це повинні відповідати насамперед самі громадяни. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у інтерв'ю РБК-Україна.
"Водій має перевозити пасажирів. Він точно не повинен стежити за тим, чи всі вони в масках. Він же не контролює вхід та вихід пасажирів. Всі рішення, які б не ухвалювалися, – для законослухняного цивілізованого суспільства", – наголосив чиновник.
Він також зазначив, що водії не можуть заборонити пасажирам без масок входити у транспорт, у їхній компетенції – тільки рекомендувати або просити.
У Києві водії не повинні контролювати пасажирів без масок. Ілюстрація
За словами Поворозника, ситуацію з кількістю осіб у транспорті почала контролювати і поліція, і Держпродспоживслужба – "забиті" маршрутки, автобуси чи тролейбуси намагаються зупиняти.
"Але поки що ми не говоримо про якісь матеріальне покарання, принаймні, станом на вчора і сьогодні. Проводять роз'яснювальні бесіди, як з одними, так і з іншими для того, щоб цю ситуацію владнати. Наскільки мені відомо від поліції, комунальний транспорт більш-менш витримує цю норму. Приватний транспорт – менше", – додав він.
Також, за словами чиновника, проблема з величезною кількістю людей у транспорті поступово почала вичерпуватися.
"Неодноразово я чув запитання, чому десять осіб, а не вісім, наприклад. Бо фахівці кажуть, що обмеження у десять осіб на автобус дозволяє їм розташовуватися на відстані півтора метра одне від одного, щоб не спричиняти загрозу", – зазначив Поворозник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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