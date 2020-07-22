У Києві вода на всіх пляжах не відповідає санітарним нормам, – результати дослідження

У Києві вода на всіх пляжах не відповідає санітарним нормам. kyiv.depo.ua

У Києві станом на 22 липня вода на усіх пляжах не відповідала санітарним нормам.

Про це написала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві на своєму сайті. Спеціалісти дослідили воду у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах столиці.

"Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 20 липня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", – йдеться у повідомленні.

Так, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) виявили на всіх пляжах Києва("Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Галерний", "Чорторий", "Вербний" та "Пуща-Водиця").

Також зафіксовано:

колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички): пляж "Передмістна Слобідка";

плаваючі домішки на пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Галерний" (мілкі водорості);

відхилення через запах – пляж "Галерний";

відхилення через водневий показник – пляж "Вербний";

біохімічна потреба в кисні (БПК5) – пляжі "Вербний" та "Пуща-Водиця".

До покращення показників води вказаними пляжами можна користуватися лише як зонами відпочинку – без купання.

Також проби води з питних фонтанчиків, які працюють на столичних пляжах, не відповідали необхідним гігієнічним вимогам за наступними показниками:

загальне залізо: пляжі "Райдуга", "Центральний" та "Чорторий";

марганець: пляжі "Центральний" та "Чорторий";

загальне мікробне число: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща-Водиця", "Тельбін" та "Чорторий";

наявність загальних колі-форм: пляжі "Вербний", "Галерний", "Пуща-Водиця", "Тельбін" та "Чорторий";

кількість бактерій групи кишкової палички: пляжі "Пуща-Водиця" та "Чорторий".

Дослідження води з питних фонтанчиків на пляжах "Райдуга" та "Тельбін" не проводились через несприятливі погодні умови. А на пляжі "Троєщина" такі фонтанчики відсутні.

Про результати досліджень повідомили Київську міську державну адміністрацію та комунальне підприємство "Плесо". Надані пропозиції про необхідність проведення заходів щодо дотримання санітарного законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на початок липня велика кількість водойм у місцях масового відпочинку населення також не відповідала необхідним вимогам.