У Києві влаштували вогняний протест проти прапора ЛГБТ на торговельному центрі

У центрі Києва під ТРЦ "Гулівер" представники "Нацкорпусу" провели акцію з фаєрами в знак протесту проти демонстрації на будівлі прапора ЛГБТ.

Про захід активісти повідомили в Telegram-каналі організації. На їхню думку, рішення керівництва ТРЦ дискредитує Україну і створює штучний конфлікт усередині суспільства.

У "Нацкорпусі" наголосили, що акція мала суто мирний інформативний характер.

Націоналісти традиційно палили фаєри, роздавали листівки з написом "Орієнтація не є важливішою за людські життя".

За словами одного з учасників заходу, демонстрація прапора почалася того дня, коли в Харкові прощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 курсантами.

Націоналісти палили фаєри. Facebook Яна Доброносова

До протестувальників вийшла PR-директорка "Гулівера" Тетяна Атаджанова, яка пояснила, що за 7 років ТРЦ провів 128 соціальних проєктів. Наприклад, на День незалежності компанія транслює на своєму будинку національний прапор, а торік показувала фотографії загиблих героїв АТО.

За словами Атаджанової, прапор ЛГБТ з'явився на будівлі як реклама, за яку заплатили гроші. Вона також наголосила, що на зображенні немає жодних закликів – це всього лише кольоровий прапор.

Акція закінчилася приблизно о 19:30.

Анонс акції протесту. Telegram-канал Нацкорпусу

Націоналісти провели мирну акцію. Telegram-канал PavlovskyNEWS

Головне гасло заходу – "Орієнтація не є важливішою за людські життя". Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Одеси проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами.