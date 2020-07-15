У Києві влаштували одразу три мітинги: які вимоги озвучили. Фото і відео

У Києві у середу, 15 липня, розпочались три мітинги. Під ВРУ зібралися представники Асоціації міст України з різних регіонів, обурені можливим районуванням областей, а також екоактивісти. Біля Кабміну на протести вийшли ресторатори через заборону працювати після 23:00.

Журналіст OBOZREVATEL побував під парламентом і дізнався, що перші вимагали відправити проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів №3650 на допрацювання або зняти з порядку денного (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на цю акцію приїхали мешканці Переяслав-Хмельницького, Васильківського (Київщина), Кам’янець-Подільського (Хмельницька область) та Верховинського (Прикарпаття) районів. Мітингувальники принесли під ВРУ рупор та плакати. Людей не влаштовує запропонована у проєкті постанови схема злиття чи розподілу територій.

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

Так мер міста Васильків Володимир Сабадаш, який прибув на мітинг, розповів, що у разі такого районування Васильківщина буде розділена на шматки.

"Люди з Васильківщини, з міста Василькова вийшли з вимогою не голосувати сьогодні постанову №3650, тому що на наше глибоке переконання вона є несправедливою, адже не враховує дуже багато кількісних і якісних показників щодо районування у Київській області", – підкреслив він.

За словами чиновника, люди вже спілкувалися із народними депутатами, і велика кількість обранців обіцяли не голосувати за цю постанову.

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

У Києві на мітинг вийшли представники Асоціації міст України, обурені можливим районуванням областей

Як написали на сторінці PavlovskyNews у Telegram, також під Радою зібрались активісти, незадоволені ситуацією із відходами. Неподалік відбулись сутички з правоохоронцями, адже мітингувальникам не дозволили пронести пакети зі сміттям під парламент. Поліція аргументувала це тим, що у пакетах відходи, які неможливо перевірити.

Так, 15 липня у Раді повинні розглянути законопроєкт №2207-1-д "Про управління відходами". Активісти хотіли підтримати його.

У Києві на мітинг вийшли екоактивісти

У Києві на мітинг вийшли екоактивісти

Також під Кабміном ресторатори виставили порожні стільці у знак протесту через обмеження роботи закладів після 23:00. Вони прийшли із табличками "Хочу, як "Велюр" (Ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка, заклад закликав киян приходити у нічний час. – Ред.). За словами журналістів, таким чином мітингувальники натякали уряду про вибіркове обмеження часу роботи місць громадського харчування. Також ресторатори дивуються, чому можна працювати ввечері, але заборонено вночі.

У Києві на мітинг вийшли ресторатори

У Києві на мітинг вийшли ресторатори

У Києві на мітинг вийшли ресторатори

Пост у мережі Скріншот

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня у центрі Києва поліція посилила заходи безпеки на час анонсованої акції представників однієї з політичних партій.