У Києві влаштували мітинг під ОП: вимагали звільнити в'язнів Кремля

У Києві увечері 10 жовтня розпочалася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку громадян, які перебувають у полоні у Росії і на тимчасово окупованому Донбасі.

Подібні мітинги пройшли в багатьох містах України, передає "Укрінформ". Як пише PavlovskyNews у Telegram, на акцію в столиці прийшли близько 300 осіб. При цьому "Укрінформ" пише, що на вулицю вийшли десятки людей.

Люди вимагали звільнити в'язнів Кремля. Укрінформ; Геннадій Мінченко

В руках вони тримали фото ув'язнених. Укрінформ; Геннадій Мінченко

Учасники заходу зібралися поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому біля Золотих воріт. Далі марш пішов до Офісу президента.

Люди тримали в руках фото бранців і плакати з написом: "Звільнити в'язнів Кремля".

Акція "Нагадай про кожного" в Києві. Укрінформ; Геннадій Мінченко

Учасники маршу також зажадали прийняття закону про статус полоненого, щоб такі люди мали соціальну допомогу і соцгарантії, а бойовики несли покарання за злочини.

Учасниця акції "Нагадай про кожного". Укрінформ; Геннадій Мінченко

Марш стартував від Золотих воріт. Укрінформ; Геннадій Мінченко

Головна мета мітингу – щоб не забували про кожного полоненого. PavlovskyNews / Telegram

Подія сталася ввечері суботи. PavlovskyNews / Telegram

Люди прийшли на акцію з плакатами. PavlovskyNews / Telegram

Фото з маршу в Києві. PavlovskyNews / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в Тристоронньої контактній групі займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих осіб, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію.