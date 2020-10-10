У Києві влаштували мітинг під ОП: вимагали звільнити в'язнів Кремля

У Києві увечері 10 жовтня розпочалася всеукраїнська акція "Нагадай про кожного" на підтримку громадян, які перебувають у полоні у Росії і на тимчасово окупованому Донбасі.

Подібні мітинги пройшли в багатьох містах України, передає "Укрінформ". Як пише PavlovskyNews у Telegram, на акцію в столиці прийшли близько 300 осіб. При цьому "Укрінформ" пише, що на вулицю вийшли десятки людей.

Учасники заходу зібралися поруч із пам'ятником князю Ярославу Мудрому біля Золотих воріт. Далі марш пішов до Офісу президента.

Люди тримали в руках фото бранців і плакати з написом: "Звільнити в'язнів Кремля".

Учасники маршу також зажадали прийняття закону про статус полоненого, щоб такі люди мали соціальну допомогу і соцгарантії, а бойовики несли покарання за злочини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в Тристоронньої контактній групі займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих осіб, хто воював за Україну або ув'язнених за проукраїнську позицію.