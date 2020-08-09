У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів у день виборів: фоторепортаж

У Києві в неділю, 9 серпня, минула акція підтримки демократичних виборів в Білорусі.

Як повідомило видання #Букви, взяти участь в ній вирішили білоруси, які проживають в Києві, а також українці, які хочуть підтримати жителів іншої країни (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

За словами активістів, багато подій останнього місяця в Білорусі, показали, що ці вибори "не можна вважати вільними". Люди зажадали дати можливість білоруському народу зробити незалежний вибір.

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

Спочатку вони скандували: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”. Після початку акції учасники пішли до посольства Республіки Білорусь.

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

Вони заявили, що не випустять авто посла з посольства, поки не пустять всіх, хто стояв в чергах з самого ранку, і зарахують всі голоси. О 20 годині до активістів вийшов представник і оголосив, що дільниця закрита.

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

У Києві влаштували акцію на підтримку білорусів в день виборів #Букви

Читайте текстову трансляцію OBOZREVATEL про те, як минули найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.