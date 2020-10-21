У Києві виявили понад 550 нових хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Життя столиці 09:02, 21.10.2020 Оновлено: 09:07, 21.10.2020

За минулу добу, 20 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 559 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 253 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 31 869 осіб, в області – 13 419 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 627 осіб (+23 за добу), вилікувалися 11 115 пацієнтів (+199). Продовжують боротися з вірусом 20 127 інфікованих.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 315 826 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 719 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом за добовим приростом.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

У ЗСУ прокоментували інформацію про отримання третьої квартири Головнокомандувачем Хомчаком

Сюмар розкритикувала послання Зеленського до українців у Раді

Просто перестати питати? Справжній лідер питань не задає

В Україні вирішили створити штаб щодо боротьби з COVID-19 на чолі із Зеленським. Документ

Держдеп США зажадав, щоб Росія повернула Україні Крим