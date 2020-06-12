У Києві зареєстрували вже понад 100 вогнищ зараження коронавірусом у трудових колективах.

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Про це заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан в ефірі телеканалу "112 Україна". За його словами, тільки серед працівників закладів харчування коронавірус підхопили 35 осіб. Мова йде про співробітників ресторанів, магазинів, супермаркетів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що стосується взагалі Києва, сьогодні (12 червня. – Ред.) зареєстровано понад 100 вогнищ в організованих колективах – це і колективи дитячих дошкільних установ, і загальноосвітніх, лікувально-профілактичних установ, і церкви, де проводяться якісь профілактичні заходи", – підкреслив Рубан.

Також він зазначив, що у зв'язку зі спекою на вулиці інфекція передає мінімально, але в закритих приміщення при недотриманні правил карантину – навпаки максимально.

У Києві виявили понад 100 вогнищ коронавірусу у робочих колективах. Ілюстрація

Водночас Рубан в ефірі радіо Hromadske сказав, що в столиці щодня фіксуються 50-70 порушень карантину у закладах громадського харчування.

"Якщо говорити сьогодні про ресторани, про їх порядок роботи в епідемію, то ми бачимо порушення карантинних заходів саме в ресторанних комплексах. На сьогодні дозволено в Києві, як і у восьми регіонах, працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування тільки на терасах просто неба і на виніс", – пояснив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві 12 червня не будуть посилювати карантин через поширення коронавірусу, однак існує ймовірність, що це зроблять пізніше.

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