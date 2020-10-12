У Києві виявили на 300 заражених COVID-19 менше, ніж вчора: дані за 12 жовтня

У Києві за минулу добу, 11 жовтня, на коронавірус захворіли 196 киян. Раніше за добу було – 502 нових хворих. Усього у столиці зафіксовано 27 639 випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу у понеділок, 12 жовтня, повідомив голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що за добу від хвороби померли шість пацієнтів. Одужали – 91 особа, всього одужали 9 793 осіб.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася за минулу добу на 196 людей. Шість випадків – летальних. Усього від коронавірусу в Києві померли 487 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693. Таке зменшення кількості хворих фахівці пояснюють "ефектом вихідного дня". Бо на вихідних працює менше лабораторій і менше людей здають тести", – зазначив він.

Серед тих, хто захворів за добу: 109 жінок віком від 20 до 84 років і п’ять дівчаток від 11 до 16 років. А також 68 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв і 14 хлопчиків від одного до 17 років. Захворіли також п’ятеро медиків.

Кличко додав, що до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 56, Дніпровському – 36, Дарницькому районі – 32 випадки", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 12 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу.