Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці про людей, які стали першими зараженими коронавірусом у столиці.

Йдеться про молодого київського студента та жінку, що повернулася з Франції, повідомив очільник міста у себе в телеграм-каналі.

zik.ua

Студент контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу в Житомирській області.

"Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", – зазначив Кличко.

Друга хвора – жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів у Франції. Зараз вона знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів.

Лікарі зараз обстежують усіх осіб, з якими контактували пацієнти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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