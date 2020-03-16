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17 березня • оновлено в 00:03
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/ Життя столиці

У Києві виявили коронавірус у студента і жінки

11.9т
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Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці про людей, які стали першими зараженими коронавірусом у столиці.

Йдеться про молодого київського студента та жінку, що повернулася з Франції, повідомив очільник міста у себе в телеграм-каналі.

Спілкувався з померлою на Житомирщині: розкриті деталі про хворих на коронавірус у Києві

zik.ua

Студент контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу в Житомирській області.

"Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", – зазначив Кличко.

Друга хвора – жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів у Франції. Зараз вона знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів.

Лікарі зараз обстежують усіх осіб, з якими контактували пацієнти.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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