Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці про людей, які стали першими зараженими коронавірусом у столиці.
Йдеться про молодого київського студента та жінку, що повернулася з Франції, повідомив очільник міста у себе в телеграм-каналі.
zik.ua
Студент контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу в Житомирській області.
"Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він знаходиться на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", – зазначив Кличко.
Друга хвора – жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів у Франції. Зараз вона знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів.
Лікарі зараз обстежують усіх осіб, з якими контактували пацієнти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Два перших випадка захворювання коронавірусом зафіксовані у Києві 16 березня.
Ще у двох українців в Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19. Підозрюють захворювання у 94 осіб. Всього в країні хворі п'ятеро людей: 4 в Чернівецькій області та 1 в Житомирській.
За кордоном заражені шестеро українців. Жертвами вірусу стали двоє людей - 71-річна мешканка Радомишля на Житомирщині та 65-річна Раїса Малишева, яка перебувала в Італії.
Ще одна жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, померла в Чернівцях. Результати її аналізів на вірус ще не прийшли.
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