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У Києві вирішили щодня перекривати рух: оприлюднено графік

1.2тЧитати новину російською

У Деснянському районі Києва з 12 червня через ремонт дорожнього покриття будуть частково перекривати просп. Маяковського.

Йдеться про ділянку від вул. Данькевича до вул. Милославської, повідомили в групі "Київавтодор" у Facebook.

Обмеження діятиме з 8 ранку до 20:00 вечора. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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Ділянка часткового обмеження руху

Як писав OBOZREVATEL, влада Києва відповіла, чи є ризик обвалення мосту "Метро".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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