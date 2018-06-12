У Києві вирішили щодня перекривати рух: оприлюднено графік

У Деснянському районі Києва з 12 червня через ремонт дорожнього покриття будуть частково перекривати просп. Маяковського.
Йдеться про ділянку від вул. Данькевича до вул. Милославської, повідомили в групі "Київавтодор" у Facebook.
Обмеження діятиме з 8 ранку до 20:00 вечора. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
Ділянка часткового обмеження руху
Як писав OBOZREVATEL, влада Києва відповіла, чи є ризик обвалення мосту "Метро".
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