У Києві випав перший сніг. Фото і відео

Анна Прийма Життя столиці 15:52, 17.11.2020 Оновлено: 15:58, 17.11.2020

У вівторок, 17 листопада, в Києві і області випав перший сніг.

Опади поки не сильно рясні (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За даними "Київавтодору", мокрий сніг буде йти до ранку 18 листопада за температурі від +1° до -2°. Щоб не допустити ожеледиці, дорожники обробляють траси і тротуари посипковими матеріалами.

Для ліквідації наслідків негоди виділено 544 одиниці спеціальної техніки.

Опади на машині.
У Києві випав сніг.

Крім того, в разі тривалих снігопадів "Київавтодор" уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій.

Також столичні шляховики моніторять погодні умови на 5 спеціалізованих метеостанціях, які розміщені на в'їздах до столиці.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".

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