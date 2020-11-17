У Києві випав перший сніг. Фото і відео

У вівторок, 17 листопада, в Києві і області випав перший сніг.

Опади поки не сильно рясні (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За даними "Київавтодору", мокрий сніг буде йти до ранку 18 листопада за температурі від +1° до -2°. Щоб не допустити ожеледиці, дорожники обробляють траси і тротуари посипковими матеріалами.

Для ліквідації наслідків негоди виділено 544 одиниці спеціальної техніки.

Опади на машині.

У Києві випав сніг.

Крім того, в разі тривалих снігопадів "Київавтодор" уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій.

Також столичні шляховики моніторять погодні умови на 5 спеціалізованих метеостанціях, які розміщені на в'їздах до столиці.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".