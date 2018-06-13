У Києві "викрали" бізнесмена: оголошено план "Перехоплення"

У Солом'янському районі Києва 13 червня у межах навчань правоохоронців невідомі "викрали" бізнесмена.

За легендою, близько 9:00 на Повітрофлотському проспекті злочинці напали на підприємця з сумкою грошей, передає "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

Вони посадили чоловіка в авто і повезли в бік Жулян. У місті введено план "Перехоплення".

Відзначимо, що це вже другі навчання правоохоронців за два дні. Як писав OBOZREVATEL, раніше в Вишгороді в ході тренувань поліції імітували напад на інкасаторів.