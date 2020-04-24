У Києві через поширення коронавірусу COVID-19 запустили Telegram-бот для контролю жителів, які перебувають на самоізоляції.

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Про це повідомив радник міського голови Києва Володимир Бондаренко, написала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті. Такий спосіб вигадали у Моніторинговому центрі із протидії поширенню коронавірусу COVID-19 КМДА.

Бондаренко підкреслив, що самоізольовані повинні дотримуватись цього режиму. Втім, за його словами, "навряд комусь цікаві регулярні візити перевіряльників".

"Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного", – розповів Бондаренко.

У Києві вигадали спосіб контролювати самоізольованих КМДА

Він пояснив, що такі сповіщення з'являтимуться кілька разів на день. У разі, якщо людина перебуватиме поза зоною самоізоляції чи ігноруватиме смс, – до неї відправлятимуть уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму буде складено протокол про адмінправопорушення та накладено штраф у 17 тисяч гривень.

У КМДА також нагадали, що Моніторинговий центр приймає дзвінки за телефоном: 044-237-15-71. А єдиний номер, з якого телефонують киянам його представники: 093-117-15-51.

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