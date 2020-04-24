Головна Новини
24 квітня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві вигадали спосіб контролювати самоізольованих: всі деталі

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві через поширення коронавірусу COVID-19 запустили Telegram-бот для контролю жителів, які перебувають на самоізоляції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив радник міського голови Києва Володимир Бондаренко, написала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті. Такий спосіб вигадали у Моніторинговому центрі із протидії поширенню коронавірусу COVID-19 КМДА.

Бондаренко підкреслив, що самоізольовані повинні дотримуватись цього режиму. Втім, за його словами, "навряд комусь цікаві регулярні візити перевіряльників".

"Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який перебуває на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного", – розповів Бондаренко.

У Києві вигадали спосіб контролювати самоізольованих

У Києві вигадали спосіб контролювати самоізольованих

КМДА

Він пояснив, що такі сповіщення з'являтимуться кілька разів на день. У разі, якщо людина перебуватиме поза зоною самоізоляції чи ігноруватиме смс, – до неї відправлятимуть уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму буде складено протокол про адмінправопорушення та накладено штраф у 17 тисяч гривень.

У КМДА також нагадали, що Моніторинговий центр приймає дзвінки за телефоном: 044-237-15-71. А єдиний номер, з якого телефонують киянам його представники: 093-117-15-51.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві та області станом на ранок 24 квітня зафіксували 1627 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1122, а на території області – до 505.

  • У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, 22 жінки віком від 21 до 82 років, 35 чоловіків віком від 18 до 87 років та шестеро хлопчиків від 6 до 14 років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
8
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А когда с к а к л а м начнут номера на запястьях набивать? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
как поставить телеграм на кнопочный или дисковый телефон?человек не обязан иметь смартфон,так что-в сад,все в сад
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Telegram-тож москальська прога,тю,зрада чи шо
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги