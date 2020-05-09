У Києві під час першого етапу виходу з карантину відновлять роботу літні і сезонні майданчики в закладах громадського харчування.

Пресслужба Київської міської державної адміністрації опублікувала вимоги до їхньої роботи в суботу, 9 травня.

Жителів столиці закликали і далі дотримуватися заходів безпеки у зв'язку з епідемією COVID-19, тримати дистанцію і строго дотримуватися правил гігієни.

Вимоги до закладів:

відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;

за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років);

замовлення мають здійснюватися та видаватися дистанційно: через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу. Офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом;

місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу. Також має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);

меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття/видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам;

закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок та рукавичок та їх утилізації тощо;

На входах має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати осіб із ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень. Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги;

на вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком;

дезінфекційні заходи мають проводитися щодві години робочого часу. Дезінфекцію контактних поверхонь та посуду мають проводити після кожного відвідувача;

заклади мають поінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

Нагадаємо, мерія Києва прийняла рішення не відкривати торгово-розважальні центри з 11 травня, всупереч постанові Кабінету міністрів.

Україна починає перший етап виходу з карантину. Ілюстрація

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