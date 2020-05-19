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19 травня • оновлено в 12:06
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У Києві відновлять частину автобусних маршрутів. Номери

10.2т
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У Києві з вівторка, 19 травня, під час карантину запустять додаткові спеціальні рейси автобусних маршрутів.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, написала пресслужба КМДА на своєму сайті. Характерно, що проїзд в умовах пандемії COVID-19 і надалі відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

"За результатами аналізу перевезень пасажирів, запускаються ще три рейси автомобільного транспорту", – пояснив Густєлєв.

У Києві відновлять частину автобусних маршрутів. Ілюстрація

У Києві відновлять частину автобусних маршрутів. Ілюстрація

Свідок

Якими маршрутами рухатимуться:

  • № 37 – Станція метрополітену "Святошин" – житловий масив Західний (с. Чайки);

  • № 42 – Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар;

  • № 104 – Бортничі – станція метрополітену "Харківська".

У КМДА сподіваються, що організація цих рейсів задовольнить потребу у перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів Києва (таких як Чайка, Бортничі), а також покращить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, як решта міст України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Зміни будуть і в роботі громадського транспорту.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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