У Києві відновили продаж жетонів у метро: що трапилося

У Києві 29 серпня відбувся збій у системі Smart Card, за допомогою якої оплачується проїзд у громадському транспорті.

У зв'язку з цим в метрополітені відновили продаж жетонів, повідомили на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях метрополітену. Для уникнення черг та надання транспортної інфраструктури для пасажирів у касах відновили продаж і поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки", – уточнили в повідомленні.

Неполадки були усунені приблизно о 9:30.

Одноразовий електронний квиток КМДА

Як відомо, і жетони, і так звані зелені карти поступово виводилися з обороту на користь єдиної системи Smart Card.

Як писав OBOZREVATEL, київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів із 31 жовтня 2019 року. З цього дня діятимуть тільки електронні способи оплати проїзду.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!