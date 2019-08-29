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У Києві відновили продаж жетонів у метро: що трапилося

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У Києві 29 серпня відбувся збій у системі Smart Card, за допомогою якої оплачується проїзд у громадському транспорті.

У зв'язку з цим в метрополітені відновили продаж жетонів, повідомили на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Збій системи продажу Kyiv Smart Card на станціях метрополітену. Для уникнення черг та надання транспортної інфраструктури для пасажирів у касах відновили продаж і поповнення картки метро, а також жетона для разової поїздки", – уточнили в повідомленні.

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Неполадки були усунені приблизно о 9:30.

Одноразовий електронний квиток

Одноразовий електронний квиток

КМДА

Як відомо, і жетони, і так звані зелені карти поступово виводилися з обороту на користь єдиної системи Smart Card.

Як писав OBOZREVATEL, київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів із 31 жовтня 2019 року. З цього дня діятимуть тільки електронні способи оплати проїзду.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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