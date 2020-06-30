У Києві відкриють перші кафе Starbucks: озвучена дата

У липні міжнародна мережа кафе Starbucks відкриє перші заклади в Києві.

Як повідомляє видання "Гордон", посилаючись на отриману інформацію від представництва Starbucks Corporation в Україні, 20 липня о столиці з'явиться відразу три кафе Starbucks.

До кінця року компанія планує зайти також в інші українські міста-мільйонники.

Для українців вартість кави від Starbucks складе від 45 гривень за еспресо і до 70 гривень за латте.

Starbucks – американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень, яка була заснувала в 1971 році в Сіетлі (штат Вашингтон). У світі налічується понад 30 тисяч торгових точок компанії в більш ніж 70 країнах світу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше компанії McDonald's і Starbucks вирішили в своїх закладах тестувати багаторазові пластикові стаканчики з мітками для відстеження, щоб таким чином вирішити проблему відходів.