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21 травня • оновлено в 14:00
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У Києві відкриють метро, садки і спортзали: Кличко дав докладний графік виходу Києва з карантину

  • Мер Києва Віталій Кличко детально пояснив, коли і що саме відкриється у столиці у межах наступного етапу послаблення карантину

  • Головною вимогою буде дотримання усіх норм та регламентів

  • З 23 у звичайному режимі запрацює громадський транспорт, торгівельні заклади розміром до 1000 кв. м, спортивні та дитячі майданчики

  • З 25 травня – метро, промислові ринки; рішення про дату відкриття ТРЦ місто ухвалить окремо

  • З 1 червня – дитячі садочки, школи, заклади професійно-технічної та вищої освіти, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортзали, фітнесзали, зони відпочинку та пляжі

1.8т
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Мер Києва Віталій Кличко детально пояснив, коли і що саме відкриється у столиці у межах наступного етапу послаблення карантину. Зокрема, з 23 травня запрацює наземний громадський транспорт, з 25 травня – метро, а з 1 червня – дитячі садочки та школи, спортивні зали.

Про це він розповів під час брифінгу 21 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Yotube-каналі. Кличко зазначив, що головною вимогою буде дотримання усіх норм та регламентів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров'ям та здоров'ям людей, які поруч!" – підкреслив мер столиці.

Кличко дав докладний графік виходу Києва з карантину. Ілюстрація

Кличко дав докладний графік виходу Києва з карантину. Ілюстрація

Що відкриється у Києві з 23 травня:

  • Відновить роботу в звичайному режимі громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус);

  • Торгівельні заклади розміром до 1000 кв. м;

  • Спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

Що відкриється у Києві з 25 травня:

  • Метрополітен;

  • Промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки;

  • Рішення про дату відкриття ТРЦ місто ухвалить окремо – вже після того, як метро відновить роботу.

Що відкриється у Києві з 1 червня:

  • Дитячі садочки та школи (для 11 класів, які складатимуть ЗНО);

  • Заклади професійно-технічної та вищої освіти (для випускників та абітурієнтів);

  • Дитячо-юнацькі спортивні школи;

  • Спорткомплекси, спортзали та фітнесзали, без роботи басейнів;

  • Зони відпочинку та пляжі біля водойм.

"Хочу підкреслити: всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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