У Києві відкрили ТРЦ і готелі: правила роботи і відвідування

У суботу, 30 травня, у Києві дозволили роботу торговельно-розважальних центрів і готелів. При цьому низка обмежень у них все одно продовжує діяти.

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Міська влада в рамках послаблення карантину дозволила відкрити ТРЦ без розважальних зон і дитячих ігрових кімнат. Правила роботи та відвідування ТРЦ і готелів опублікували на сайті КМДА.

Так, ТРЦ повинні дотримуватися таких санітарних норм:

пропускати персонал і відвідувачів тільки за наявності захисних масок чи респіраторів;

проводити санітарну обробку і регулярну дезінфекцію поверхонь;

на входах розмістити пункти температурного контролю і санітайзери;

встановити розмітку для дотримання дистанції на місцях можливого скупчення відвідувачів.

У Києві відкрили ТРЦ і готелі

Також із 30 травня у столиці почали працювати готелі, крім хостелів, за умови дотримання таких правил:

температурний скринінг працівників і мешканців готелю;

масковий режим поза номерами;

ресторани в готелях можуть працювати тільки на виніс або на обслуговування в номерах;

одночасно у вестибюлі може перебувати не більш ніж одна людина на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 29 травня ухвалив рішення про подальше пом'якшення карантину у зв'язку з коронавірусом.