У Києві відкрили спортшколи та дозволили змагання: які умови введено

У Києві в межах послаблення карантину відновили роботу спортивні школи та спортивно-масові заходи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті. Так, столичні заклади фізичної культури та спорту відновили графік роботи відповідно до внутрішнього трудового розкладу.

Водночас там повинні дотримуватися наступних умов:

одночасне перебування у закладі не більш як однієї особи на 10 кв. м. площі зали для індивідуальних занять;

щонайбільше одна особа на 5 кв. м. площі зали для групових чи командних занять (не більш ніж 10 осіб);

працівники та відвідувачі зобов'язані мати захисну маску чи респіратор.

У Києві відкрили спортшколи та дозволили змагання. Ілюстрація

Було дозволено й організацію спортивних, молодіжних та спортивно-масових заходів, змаганнь. Зазначається, що участь у них можуть брати не більш ніж 50 осіб. Виняток – заходи, які передбачають перебування учасників протягом тривалого періоду на одній території.

Також дозволили й роботу басейнів для навчально-тренувальних груп та індивідуального відвідування. Заняття проводяться лише за умови дотримання норм одночасного перебування на одній доріжці.

У всіх зонах проведення занять та масово-спортивних заходів розмістили додаткові місця для оброблення рук антисептиками, паперові рушники та контейнери для утилізації. Перед початком тренувань чи під час заходів вимірюється температура працівникам та відвідувачам.

В.о. директорки департаменту молоді та спорту Людмила Панченко наголосила, що в столиці стежать за тим, щоб адміністрації спортивних шкіл дотримувалися правил та рекомендацій, створювали належні умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні послаблять карантинні заходи. Заклади громадського харчування запрацюють без обмежень, відновлять внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.

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