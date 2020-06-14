У Києві відкрили новий світловий фонтан: видовищне відео

У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Мер оприлюднив відео нового водограю.

"Друзі! У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Зараз тестують різні програми роботи фонтану. Видовище - захоплююче! Дітлахи в захваті! Вода в фонтані рухається у двох напрямках: падає, мов водоспад, з арок та підіймається знизу, утворюючи пішохідний фонтан", - написав Кличко.

Серед програм роботи водограю будуть "хвилі", "сходинки" та інші візерунки з води. Підсвічування фонтану має вражаючу палітру відтінків кольорів. А, натиснувши спеціальні сенсорні кнопки, відвідувачі зможуть створювати свої програми.

"Капітальний ремонт парку Партизанської слави – на завершальній стадії. Там будуть облаштовані доріжки з ФЕМ-покриття, відремонтована громадська вбиральня та бювет, нові лави та урни, здійснюють благоустрій території. Тож невдовзі в столиці з`явиться ще одна оновлена і сучасна зона відпочинку", - зазначив Віталій Кличко.