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3 вересня • оновлено в 14:48
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/ Життя столиці

У Києві відключать воду: названі вулиці і терміни

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На багатьох вулицях Києва з вівторка, 3 вересня, до суботи, 7 вересня, припинять водопостачання.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу" на своєму сайті. Річ у тім, що компанія проводитиме ремонтні роботи.

Так, 3 вересня відключили воду на проспекті Відрадний, 8а, 14/45а, 6/1, 8, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14/95, вулиці Донця, 13б, а також Гарматній, 53, 55, 57. Її не буде до 23-ї години.

У Києві відключать воду

У Києві відключать воду

Також у вівторок до 21:00 водопостачання припинили на вулицях Ушинського, 27,29,36,40, Фастівській,1,1а,8в та Волинській, 26а, 28-30.

До 19:00 води не буде на вулиці Григорія Сковороди, 21, 29. Її відключили до 22 години і на вулицях Ужгородській, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 28, Нікопольській, 16а, 16б, 18, 18б, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 35 та Буйка, 24, 26, 28, 28/2, 29, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 39.

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У середу, 4 вересня, водопостачання припинять з 10:00 до 22:00 на вулиці Бакинська, 35, 37, 37а, 37б, 37в. А з п'ятниці, 6 вересня, 20:00 до суботи, 7 вересня, 9:00 води не буде на проспекті Науки, 62, 64, 68, 70/1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Київводоканалі" збираються підняти тариф на водопостачання і водовідведення. Зростання складе 6%, а кубометр води коштуватиме 21,593 гривень.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
Чубатые, воды бутилированной прислать? Хоть вонять не будете.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Незабудьте подмыться чушкари и запасите воду в кастрюлях. Помните,шо Кастрюля не тильки головной убор
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Водоотведение и канализация тоже не будет работать? Ну ни чего страшного, можно сраку в форточку высунуть и делать свои дела
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