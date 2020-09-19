У Києві відбувся різкий стрибок COVID-19: за добу 400 нових хворих

У Києві за минулу добу, 18 вересня, коронавірусом (COVID-19) заразилися 400 осіб. В області кількість нових хворих – 135.

Як повідомляє РНБО, всього в столиці захворіли 19 140 осіб, в області – 7611.

Також за минулу добу в Києві померли 8 пацієнтів (всього 312), а одужали – 86 (5828). На Київщині COVID-19 заразилося 7611 осіб (+135 за добу). Побороли хворобу – 4929 (+40), а померли – 156 (+6).

Раніше в Києві за добу коронавірусом заразилася 291 особа.

Всього в Україні станом на ранок, 19 вересня, офіційно коронавірусомв (COVID-19) заразилися 172 712 осіб. З них 3240 – за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в столиці фіксували "рекорди" по числу нових заражених коронавірусом за добу – 428 і 404 випадків.