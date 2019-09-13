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13 вересня • оновлено в 18:52
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У Києві відбулася "каскадерська" ДТП: опубліковані фото

2.2т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва зіткнулися легкові автомобілі Daewoo і Volkswagen, у результаті чого одна з автівок перекинулася.

Аварія трапилася в п'ятницю, 13 вересня, на перехресті вул. Бурмістенка і Ломоносова, повідомили OBOZREVATEL очевидці. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Місцеві жителі зазначили, що один із учасників події – любитель швидкої їзди, а тому не вперше потрапляє у ДТП.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Олександр Шлянін

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ДТП у Києві

ДТП у Києві

Олександр Шлянін

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Олександр Шлянін

Місце події

Місце події

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області трапилася ДТП, під час якої один із автомобілів загорівся. На місці загинули троє осіб, зокрема літнє подружжя.

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Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал
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