У Києві відбудеться забіг на підтримку нацгвардійця Марківа

Олексій Тітофф Життя столиці 11:14, 11.09.2020

У Києві 27 вересня відбудеться забіг на підтримку української нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в'язниці в Італії.

Як повідомляє пресслужба МВС, забіг відбудеться в столичному Парку Слави.

"Це ініціатива, до якої слід приєднатися мінімум з двох причин! По-перше, так ми висловимо підтримку Віталію, адже зараз йому вкрай важливо бачити і чути, що він не один! По-друге, що може бути краще ранкового недільного забігу в хорошій компанії?" – відмічено в повідомленні.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Тимошенко поборола коронавірус

Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ

Бутусов про деталі "інспекції" на Донбасі: район заміновано, ситуація напружена

Поліцейські з усієї України записали відео на підтримку нацгвардійця Марківа

В Умані хасиди зруйнували карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана. Відео