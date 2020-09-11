У Києві відбудеться забіг на підтримку нацгвардійця Марківа

У Києві 27 вересня відбудеться забіг на підтримку української нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в'язниці в Італії.

Як повідомляє пресслужба МВС, забіг відбудеться в столичному Парку Слави.

"Це ініціатива, до якої слід приєднатися мінімум з двох причин! По-перше, так ми висловимо підтримку Віталію, адже зараз йому вкрай важливо бачити і чути, що він не один! По-друге, що може бути краще ранкового недільного забігу в хорошій компанії?" – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 29 вересня в Італії відбудеться апеляційне оскарження вироку Віталію Марківу. Він висловив надію, що рішення буде справедливим і неупередженим;

В Італії в 2017 році за підозрою в причетності до загибелі під Слов'янськом у 2014 році фоторепортера Андреа Роккеллі заарештували українського військового Віталія Марківа.

За даними тодішнього першого віцепрем'єра України Віталія Яреми, Роккеллі вбили члени незаконних збройних формувань.

В Італії 12 липня 2019 Марківа засудили до 24 років в'язниці.

17 січня 2020 Верховна Рада прийняла заяву до влади Італії з апеляційного виробництва українського нацгвардійця.

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