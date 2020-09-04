У Києві відбудеться перший Національний круглий стіл

У Києві 10 вересня відбудеться перший Національний круглий стіл. Науковці обговорять тему "Культура діалогу".

Як повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, координатором заходу став директор Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди Анатолій Єрмоленко. Всі охочі зможуть переглянути онлайн-трансляцію.

Учасниками круглого столу стануть:

Анатолій Єрмоленко, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Йосипенко Сергій Львович, заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософ. наук

Нечипоренко Віталій Олександрович, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, канд.філософ. наук

Ігор Козловський, вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч

Олесь Доній, ідеолог, директор “Центру досліджень політичних цінностей”

Олександр Положинський, співак, шоумен, радіоведучий

Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи (Львів скайп)

Ян Валетов, український письменник-фантаст і журналіст

Володимир Паніотто, український соціолог, доктор філософських наук, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор кафедри соціології Університету "Києво-Могилянська Академія"

Влад Троїцький, український театральний актор, режисер, драматург і телеведучий.

Майбутній захід прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Наразі у суспільстві багато конфронтацій, які зароджуються через невміння чути та розуміти позиції інших. Можливо, ми не одразу прийдемо до певних консенсусів у межах круглих столів. Але потрібно починати з того, щоб дослухатись одне до одного", – зазначив він.

Зазначимо, програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл" було презентовано Міністерством культури та інформаційної політики 26 серпня.

Ініціатива МКІП передбачає проведення семи круглих столів у різних містах України – Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.

У Києві відбудеться перший Національний круглий стіл Facebook Національний круглий стіл

У Києві відбудеться перший Національний круглий стіл Facebook Національний круглий стіл

У Києві відбудеться перший Національний круглий стіл Facebook Національний круглий стіл

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня у Дніпрі відбувся круглий стіл на тему: "Молодь та "Бюджет участі" – перспективи розвитку". Метою заходу було проінформувати молодь про переваги програми "Бюджет участі" та можливості подання і реалізації ініціатив.

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