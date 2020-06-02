У Києві від коронавірусу померли вже 69 осіб: свіжа статистика

Карина Бондаренко Життя столиці 08:57, 2.06.2020 Оновлено: 09:41, 2.06.2020

Станом на ранок 2 червня коронавірус у Києві підтвердили вже у 3071 людини. З них у 28 захворювання виявили за останню добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 померли 69 (+1) пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Захворіли:

  • 11 жінок віком від 21 до 63 років;

  • 15 чоловіків від 29 до 80 років;

  • дві дівчинки, яким два і п'ять років.

Одужали за добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – вісім. У Деснянському та Святошинському – по чотири. В Оболонському та Дарницькому – по три випадки.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусом.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

У Криму назріла катастрофа через нестачу води: в Росії забили тривогу

У Києві "мінер" погрожував підірвати міст Метро й був затриманий зі стріляниною. Усі деталі

Миллионеры Украины и мира: одни грабят, а другие поддерживают свою страну

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

Мільярд мишей: українці перевірили слова чиновника про зникнення зерна