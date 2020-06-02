У Києві від коронавірусу померли вже 69 осіб: свіжа статистика

Станом на ранок 2 червня коронавірус у Києві підтвердили вже у 3071 людини. З них у 28 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померли 69 (+1) пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Захворіли:

11 жінок віком від 21 до 63 років;

15 чоловіків від 29 до 80 років;

дві дівчинки, яким два і п'ять років.

Одужали за добу 64 людини. Всього коронавірус подолали 718 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі – вісім. У Деснянському та Святошинському – по чотири. В Оболонському та Дарницькому – по три випадки.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що станом на ранок вівторка, 2 червня, в Україні офіційно підтвердили 24 340 випадків інфікування коронавірусом.