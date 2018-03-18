У Києві вантажівка знесла трамвай: подробиці НП

У Києві на перетині вулиці Тростянецької та Харківського шосе водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в трамвай.

Як повідомляє "Комсомольська Правда", після зіткнення вантажівка перекинулася і ліг на бік.

За словами очевидців, водій не встигав проїхати на зелене світло і намагався проскочити через перехрестя, але не встиг. В результаті аварії постраждали кілька людей.

КП

КП

Через ДТП рух на цій ділянці дороги був затруднений.

Поліція разследует інцидент.

КП

КП

КП

КП

КП

КП

Як повідомляв "Обозреватель", Київ накриють снігопади: водіїв попередили про небезпеку.