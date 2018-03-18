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У Києві вантажівка знесла трамвай: подробиці НП

3.8тЧитати новину російською

У Києві на перетині вулиці Тростянецької та Харківського шосе водій вантажівки не впорався з керуванням і врізався в трамвай.

Як повідомляє "Комсомольська Правда", після зіткнення вантажівка перекинулася і ліг на бік.

За словами очевидців, водій не встигав проїхати на зелене світло і намагався проскочити через перехрестя, але не встиг. В результаті аварії постраждали кілька людей.

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Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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