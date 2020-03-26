У Києві в транспорт почали впускати більше людей: вони "забули" про карантин. Фото

У Києві з 26 березня у громадський транспорт під час карантину через коронавірус COVID-19 почали впускати більше пасажирів – а саме стільки осіб, скільки можуть зайняти половину усіх сидячих місць. Але люди не розходяться по усьому салону, а скупчуються біля дверей, ігноруючи дотримання дистанції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це дізналися журналісти OBOZREVATEL. Наприклад, у трамваях PESA, які курсують з Борщагівки до Залізничного вокзалу, сидінь – 60, а, отже, може поміститись 30 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

Так, проблемою стало те, що люди не розходяться рівномірно по салону, а скупчуються біля передніх дверей. Тому тиснява на прикінцевих станціях утворюється постійно, а про дистанцію мова не йде.

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

Також через суперечки транспорт на зупинках стоїть довше, аніж це передбачено, і тому порушується весь режим роботи. Примітно, що поліція і "Муніципальна варта" на кожній станції оголошують, що першими заходять медпрацівники, але деякі люди дуже обурюються і намагаються протиснутись.

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

Загалом робота правоохоронців посилилась, але, за їх словами, за час обмежень люди вже призвичаїлись і зрозуміли, що альтернатив немає. Самі ж пасажири були обурились, що транспорту не вистачає, маршрути обмежені і дехто витрачає по дві години на те, щоб доїхати до роботи.

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

У Києві в транспорт почали впускати більше людей

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал