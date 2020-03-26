У Києві в транспорт почали впускати більше людей: вони "забули" про карантин. Фото

У Києві з 26 березня у громадський транспорт під час карантину через коронавірус COVID-19 почали впускати більше пасажирів – а саме стільки осіб, скільки можуть зайняти половину усіх сидячих місць. Але люди не розходяться по усьому салону, а скупчуються біля дверей, ігноруючи дотримання дистанції.
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Про це дізналися журналісти OBOZREVATEL. Наприклад, у трамваях PESA, які курсують з Борщагівки до Залізничного вокзалу, сидінь – 60, а, отже, може поміститись 30 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
Так, проблемою стало те, що люди не розходяться рівномірно по салону, а скупчуються біля передніх дверей. Тому тиснява на прикінцевих станціях утворюється постійно, а про дистанцію мова не йде.
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
Також через суперечки транспорт на зупинках стоїть довше, аніж це передбачено, і тому порушується весь режим роботи. Примітно, що поліція і "Муніципальна варта" на кожній станції оголошують, що першими заходять медпрацівники, але деякі люди дуже обурюються і намагаються протиснутись.
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
Загалом робота правоохоронців посилилась, але, за їх словами, за час обмежень люди вже призвичаїлись і зрозуміли, що альтернатив немає. Самі ж пасажири були обурились, що транспорту не вистачає, маршрути обмежені і дехто витрачає по дві години на те, щоб доїхати до роботи.
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
У Києві в транспорт почали впускати більше людей
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 четверга, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання на коронавірус.
У Києві станом на 12:00 четверга, 26 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 зросла до 40. Так, було підтверджено шість нових випадків зараження.
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