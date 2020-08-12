У Києві в серпні перекриватимуть вулиці через зйомки фільму Netflix з Ван Дамом: які саме

У Києві у серпні на низці вулиць будуть обмежувати рух через зйомки фільму The Last Mercenary за участі актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.

Як написала пресслужба Київської міської державної адміністрації, про це йдеться у розпорядженні КМДА №1168.

Де перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

12 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській , з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 05:00 до 21:00 на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям вулиці;

17 серпня з 05:00 до 18:00 на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям;

17 серпня з 14:00 до 21:30 на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям;

18 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській , з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

25 серпня з 05:00 до 21:00 на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям.

Зйомки фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня. Відповідальність за підготовку та їх проведення взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС". Воно має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Південному мосту до 30 серпня уночі частково обмежуватимуть рух.