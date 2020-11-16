У Києві в переході метро хлопці в стрінгах влаштували "голий забіг". Відео

У Києві група чоловіків в одних трусах пробіглися підземним переходом станції метро "Площа Льва Толстого".

Відео забігу виклали в декількох Telegram-каналах. Група чоловіків, одягнених тільки в нижню білизну, з медичними масками на обличчях пробігла повз ряду, де продають квіти.

Користувачі соціальних мереж відзначили, що такі забіги в переході влаштовують не вперше. Вони пов'язані з тим, що одна компанія жартівників програє на спір інший.

У поліції столиці виданню Сегодня повідомили, що дії молодих людей можна кваліфікувати як хуліганство. Проте звернень з приводу події правоохоронцям не надходило.

Також в поліції відзначили, що "голі" забіги регулярно відбувалися на Хрещатику та інших центральних вулицях Києва.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, біля стін Андріївської церкви в центрі Києва відбулися зйомки відео з двома оголеними дівчатами. З одягу на дівчатах були тільки шапочки, рукавички і маски.