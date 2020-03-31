У Києві в останній день березня пішов сніг. Яскраві фото та відео

Київ та область у вівторок, 31 березня, раптово засипало снігом.

Про це почали писати користувачі мережі Facebook. Окрім столиці України, сніг накрив і село Ровжі, що у Вишгородському районі області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві в останній день березня пішов сніг Facebook/Світлана Мащенко

"Доброго ранку! У вас теж йде сніг від ранку?", "31 березня. Лісовий масив. Сидимо у ізоляції, сніголіпки вже сховали, точніше – не діставали", – написали вони.

У Київській області в останній день березня пішов сніг Facebook/Анатолій Віногродський

У Київській області в останній день березня пішов сніг Facebook/Анатолій Віногродський

У Київській області в останній день березня пішов сніг Facebook/Анатолій Віногродський

У Києві в останній день березня пішов сніг Facebook/Світлана Мащенко

У Києві в останній день березня пішов сніг Facebook/Світлана Мащенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року у Києві буде доволі тепло, втім, часто будуть йти дощі.

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