У Києві вдвічі зросла кількість нових заражених COVID-19: свіжа статистика
Станом на ранок, 14 липня, у Києві підтвердили 112 нових випадків захворювання на COVID-19, що вдвічі більше, ніж за минулу добу. Всього у столиці зареєстровано 6350 випадків захворювання на коронавірус.
Також зафіксовано один летальний випадок, а всього хвороба забрала життя 125 киян, передає пресслужба мера Києва Віталія Кличка.
Крім того, одужали 15 осіб, усього коронавірус подолали 2124 мешканці столиці.
Серед тих, що захворіли:
50 жінок віком від 20 до 79 років
56 чоловіків віком від 22 до 84 років
4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики – 12 і 16 років.
Захворіли, зокрема, і 8 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 31, у Деснянському – 21 та Дніпровському –14 випадків.
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