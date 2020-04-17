У Києві в духовній академії УПЦ МП трапився спалах COVID-19: заразилися 19 осіб

У Київській духовній академії і семінарії УПЦ МП 16 студентів і троє викладача захворіли на коронавірус COVID-19.

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Про це написала пресслужба установи на своїй сторінці у Facebook. ПЛР-тестування, за результатами якого у цих людей виявили COVID-19, в гуртожитках академії було проведено ще 14 квітня.

"16 квітня, близько 21:00, академія одержала телефонне повідомлення з Київського міського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, що за результатами тестів 19 осіб (троє викладачів і 16 студентів) отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус", – йдеться у повідомленні.

У Києві в духовній академії УПЦ МП відбувся спалах COVID-19. Ілюстрація

"Письмове підтвердження цієї інформації очікується сьогодні, 17 квітня. Усі ці 19 осіб наразі перебувають на самоізоляції, в гуртожитку академії, під наглядом медиків", – додали в установі.

Там також зазначили, що ще одне тестування було проведене 15 квітня, але його результати наразі невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 17 квітня зафіксували 958 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 705, а на території області – до 253.