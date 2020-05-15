У Києві утворилися масштабні затори: де не проїхати. Карта

Київ 15 травня, після послаблення карантину через поширення коронавірусу COVID-19, знову скували масштабні затори. На це також вплинуло те, що метро залишили закритим.

Водіям було важко проїхати як у центрі, так і на околицях. OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які дороги краще об'їхати, щоб не гаяти багато часу (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори спостерігались на Кільцевій дорозі, проспектах Голосіївському, Валерія Лобановського, вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Щусєва.

У Києві утворилися масштабні затори. Ілюстрація

У центрі ж слід об'їхати проспект Перемоги, вулиці Жилянську, Хрещатик, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицьку, Петрівську алею та бульвар Тараса Шевченка. Важко рухатись було і на таких мостах: Південному, Дарницькому, Русанівському, Північному, Гаванському.

На лівому березі затори скували проспекти Миколи Бажана, Соборності, Броварський, Визволителів, Перова, Романа Шухевича, Володимира Маяковського, вулиці Андрія Малишка, Генерала Жмаченка, Миропільську, Братиславську, Карла Маркса, Оноре де Бальзака, а також Дарницьке шосе.

Затори у Києві 15 травня Скриншот

Затори у Києві 15 травня Скриншот

Затори у Києві 15 травня Скриншот

Характерно, що схожа ситуація спостерігалась у Києві і попереднього дня – 14 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.