У Києві утворилися масштабні затори: які вулиці краще оминути

У вівторок вранці, 24 вересня, у Києві утворилися масштабні затори. Вони простягнулися як центром, так і околицями, майже повністю заполонивши вулиці та проспекти.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps склав список доріг, які краще оминути, рухаючись автомобілем у столиці (щоб подивитись карту, доскрольте до кінця сторінки).

Величезні затори сформувалися біля станції метро "Сирець" і аж до "Дорогожичів". Схожа ситуація на проспекті Перемоги, проїхати майже неможливо від станції "Житомирська" до "Шулявки", а також поряд із "Академмістечком".

У Києві утворилися масштабні затори

Краще оминути вулицю Соборну, проспект Леся Курбаса, Велику Окружну дорогу, а на Солом’янці – проспекти Повітрофлотський і Валерія Лобановського.

У Голосіївському районі варто об’їхати вулицю Академіка Заболотного та Голосіївський проспект.

У центрі затори сформувалися на вулицях Жилянська, Саксаганського, Льва Толстого (біля станції метро "Університет"), В’ячеслава Чорновола, Січових Стрільців та бульварі Тараса Шевченка (біля Бессарабського ринку).

Краще оминути Набережне шосе, Петрівську алею, Паркову дорогу, Володимирський узвіз, а також вулиці Набережно-Хрещатицьку, Семена Скляренка, Богатирську, Ярослава Івашкевича і Набережно-Рибальську.

На Лівому березі варто об'їхати проспекти Броварський, Визволителів та Генерала Ватутіна.

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Карта заторів Скріншот

Раніше OBOZREVATEL склав список топ-10 найгірших доріг міста.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!