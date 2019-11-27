Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Рада занурилася в темряву: у Києві трапився масштабний блекаут. Відео

8.1т
Читати матеріал російською

У середу, 27 листопада, в Печерському районі Києва тимчасово відключали електроенергію в 245 будівлях, зокрема і в Верховній Раді України.

Про це OBOZREVATEL повідомив видавець Ігор Мехеда (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Аварія на підстанції. Без світла залишилися урядові будівлі, бульвар Лесі Українки, вулиці Маккейна і т.д. Йдуть аварійні відновлювальні роботи на підстанції. Світлофори і міське освітлення теж не працює, починаються затори", – розповів він.

Новини
На Київщині оголосили блекаут через борги: кому вимкнуть світло

Рада занурилася в темряву: у Києві трапився блекаут

Рада занурилася в темряву: у Києві трапився блекаут

Як пояснили OBOZREVATEL у ДТЕК "Київські електромережі", у центрі столиці дійсно сталася аварія на підстанції. У зв'язку з цим могли виникнути аварійні відключення. Станом на 20:00 світло з'явилося тільки на кількох вулицях. Повністю відновити енергопостачання пообіцяли приблизно до 22:00.

Повідомили також про масштаби аварії. Постраждав не весь район. Так, під удар потрапили вулиці Іоанна Павла II, Чигоріна, Джона Маккейна, Євгена Коновальця, Московська, Реутовська і бульвар Марії Приймаченко.

Незабаром стало відомо, що в будівлі ВРУ світло відключали лише на 5 хвилин. Головуюча на парламентських слуханнях віцеспікерка Олена Кондратюк вирішила не переривати через короткочасні неполадки засідання.

Блекаут у Києві призвів до заторів

Блекаут у Києві призвів до заторів

Скріншот

У результаті аварії затори утворилися не лише в Печерському районі, де було практично паралізовано рух по бульвару Дружби Народів, але в інших частинах правого берега столиці. Масштабні затори зафіксували на бульварі Лесі України і по вулиці Велика Васильківська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліцію надійшло хибне повідомлення про мінування будівлі Верховної Ради.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
1
33
Смішно
7
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кодрул Константин
Кодрул Константин
Класс.И Почаще..Нехер по ресторанам шоркатся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Во, блин. А я, по своей неграмотности, подумал шо это КАМИНГ-АУТ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко, Хотя, в Раде, это нормалек.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Livesey David
Livesey David
На улице Маккейна погас свет, какая ирония. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги