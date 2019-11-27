Рада занурилася в темряву: у Києві трапився масштабний блекаут. Відео

У середу, 27 листопада, в Печерському районі Києва тимчасово відключали електроенергію в 245 будівлях, зокрема і в Верховній Раді України.

Про це OBOZREVATEL повідомив видавець Ігор Мехеда (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Аварія на підстанції. Без світла залишилися урядові будівлі, бульвар Лесі Українки, вулиці Маккейна і т.д. Йдуть аварійні відновлювальні роботи на підстанції. Світлофори і міське освітлення теж не працює, починаються затори", – розповів він.

Рада занурилася в темряву: у Києві трапився блекаут

Як пояснили OBOZREVATEL у ДТЕК "Київські електромережі", у центрі столиці дійсно сталася аварія на підстанції. У зв'язку з цим могли виникнути аварійні відключення. Станом на 20:00 світло з'явилося тільки на кількох вулицях. Повністю відновити енергопостачання пообіцяли приблизно до 22:00.

Повідомили також про масштаби аварії. Постраждав не весь район. Так, під удар потрапили вулиці Іоанна Павла II, Чигоріна, Джона Маккейна, Євгена Коновальця, Московська, Реутовська і бульвар Марії Приймаченко.

Незабаром стало відомо, що в будівлі ВРУ світло відключали лише на 5 хвилин. Головуюча на парламентських слуханнях віцеспікерка Олена Кондратюк вирішила не переривати через короткочасні неполадки засідання.

Блекаут у Києві призвів до заторів Скріншот

У результаті аварії затори утворилися не лише в Печерському районі, де було практично паралізовано рух по бульвару Дружби Народів, але в інших частинах правого берега столиці. Масштабні затори зафіксували на бульварі Лесі України і по вулиці Велика Васильківська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліцію надійшло хибне повідомлення про мінування будівлі Верховної Ради.

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