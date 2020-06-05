У Києві у поминальні дні, з 6 і до 8 червня, організують додаткові пасажирські маршрути до міських кладовищ.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму Youtube-каналі. На сайті КМДА з'явився детальний графік роботи транспорту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра, 6 червня, відбудеться батьківська поминальна субота. Йтимуть люди на кладовища і в неділю та понеділок (7, 8 червня. – Ред.). Про перенесення поминальних днів ми домовлялися з главами конфесій напередодні Великодня. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ", – розповів Кличко.

У Києві у поминальні дні запустять додаткові маршрути до кладовищ. Ілюстрація

Він відзначив, що у зазначені дні збільшать кількість рухомого складу на регулярних маршрутах міського транспорту, а також будуть організовані додаткові пасажирські маршрути. Найбільше, за словами Кличка, їх буде саме 6 червня.

На сайті КМДА ж відзначили, що у поминальні дні для перевезень киян буде задіяно 372 автобуси, 223 тролейбуси та 141 трамвай.

"Крім того, на цей період організовані додаткові автобусні маршрути до основних міських кладовищ, а саме: Південного, Північного, Лісового", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко розповів, що у Києві з 5 червня не відкриватимуть ресторани й кафе, хоча це й передбачено черговим етапом послаблення карантину в Україні. Причиною стали дуже високі показники щодо захворюваності на COVID-19 у столиці.