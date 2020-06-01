У Києві перший тиждень літа, з 1 і до 5 червня, буде доволі прохолодна погода, яка з часом змінюватиметься на теплішу, але часто йтимуть дощі, іноді – з грозами.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Вітер буде у межах 5-10 м/с або ж 7-12 м/с.

Так, у понеділок вдень, 1 червня, дощитиме, очікується лише +12...+14 градусів. У вівторок, 2 червня, опади передбачаються протягом усієї доби. Вночі температура буде в межах +6...+8 , а вдень – близько +12...+14.

У Києві у перший тиждень літа буде дощова та прохолодна погода. Ілюстрація

У середу, 3 червня, увесь час буде сухо. Вночі хоч і очікується +6...+8, та вдень потепліє до +16...+18. У четвер, 4 червня, дощ із грозою прогнозується лише у другій половині доби. Вночі буде +8...+10, а вдень – вже близько +17...+19.

В п'ятницю, 5 червня, дощ піде також лише у другій половині доби. Вночі очікується +11...+13, вдень потепліє до +20...+22.

Погода у Києві у перший літній тиждень Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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